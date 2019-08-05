Kartepe Maşukiye’de geniş bir kesim tarafından tanınan Ziya Atmaca (70) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Daha önceki iki kalp krizi geçiren Atmaca, üçüncüsünde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Maşukiye’de kurulu Onduline Fabrikası’nda uzun yıllar çalışan, Maşukiye Tarım Kredi Kalkınma Kooperatifi’nden emekli olan Ziya Atmaca, emeklilik sonrasında mahallede taksicilik yapıyordu. Mustafa, Selim, Alparslan ve Nermin adlarında 3 erkek, 1 kız çocuğu olan, 10 torun sahibi Ziya Atmaca’nın cenazesi bugün Maşukiye Bağdat Camii’nde öğlen kılınacak namaz sonrasında mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
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Maşukiyeli Ziya Atmaca vefat etti
Kartepe Maşukiye’de geniş bir kesim tarafından tanınan Ziya Atmaca (70) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz