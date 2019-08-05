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Sırrıpaşa, Çenedağ’ı mesken tuttu

Derince’nin kısa sürede ivme kazanan ekiplerinden Sırrıpaşa FK, yeni sezon öncesinde Çenedağ’da güç depoluyor.
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Eylül ayında başlayacak olan Kocaeli amatör futbol liglerine takımların hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor. Aşırı sıcak ve nem en büyük engel. Bunun için kentin yüksek yerlerini tercih eden ve bol bol nefes açan takımlardan biri de Derince temsilcisi Sırrıpaşa FK oldu. Takım, Süper Amatör Futbol Ligi 2019-2020 sezon açılışını gerçekleştirdi ve soluğu Çınarlıdere’de aldı. Burada sabah kros çalışmaları yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayan ekip, daha sonra saha uygulamalarına geçecek.

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