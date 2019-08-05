Muay Thai’ciler nefes kesti

Darıca Amfi tiyatro tıklım tıklım dolarken, Darıcalılar birbirinden heyecanlı dövüş müsabakalarını nefeslerini tutarak izledi. Darıca sahilindeki müsabakalar Darıca Belediyesi ve Muay Thai Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ortaklığında gerçekleşti. Türkiye’nin en iyi dövüşçüleri Darıca Sahil’de bulunan amfi tiyatroda ringe çıktı. Binlerce Darıcalı’nın izlediği müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Amfi tiyatro doldu taştı. Türkiye ve Avrupa şampiyonlarının sahne aldığı müsabakalarda birbirinden heyecanlı dövüşler yaşanırken, etkinliğin açılış konuşmasını Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül yaptı. Ergül, kendilerine destek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti ve bu tür organizasyonların devam edeceğini söyledi. Daha sonra Darıca Belediyesi Başkanvekili Cafer Teyyar Demirtaş, selamlama konuşması yaparken, “Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’ın öncülüğünde belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olacağız” dedi. Sıkı bir çekişmenin yaşandığı ve heyecanın bir an olsun bitmediği Muay Thai Gala Müsabakalarında kazananlar ise şöyle oldu…

KAZANAN SPORCULAR:

Erkekler 63 kg Ayhan Kurnaz

Erkekler 64 kg Cafer Gök

Erkekler 65 kg Emre Kaan Duymaz

Erkekler 71 kg Ali Kelat

Erkekler 78 kg Doğukan Güvercin

Erkekler 67 kg Ömer Samet

Erkekler 63 kg Alperen Avcı

Erkekler 86 kg Muammer Can Şahin

Bayanlar 60 kg Saadet Koyuncu

Bayanlar 57 kg Özgenur Avcı