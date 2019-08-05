Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:59 TSİ- Spor G: Bugün 11:01 TSİ

Muay Thai’ciler nefes kesti

Darıca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 15 Temmuz Milli İrade MuayThai Gala Müsabakaları, coşkuya tamamlandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca Amfi tiyatro tıklım tıklım dolarken, Darıcalılar birbirinden heyecanlı dövüş müsabakalarını nefeslerini tutarak izledi. Darıca sahilindeki müsabakalar Darıca Belediyesi ve Muay Thai Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ortaklığında gerçekleşti. Türkiye’nin en iyi dövüşçüleri Darıca Sahil’de bulunan amfi tiyatroda ringe çıktı. Binlerce Darıcalı’nın izlediği müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Amfi tiyatro doldu taştı. Türkiye ve Avrupa şampiyonlarının sahne aldığı müsabakalarda birbirinden heyecanlı dövüşler yaşanırken, etkinliğin açılış konuşmasını Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül yaptı. Ergül, kendilerine destek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti ve bu tür organizasyonların devam edeceğini söyledi. Daha sonra Darıca Belediyesi Başkanvekili Cafer Teyyar Demirtaş, selamlama konuşması yaparken, “Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’ın öncülüğünde belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olacağız” dedi. Sıkı bir çekişmenin yaşandığı ve heyecanın bir an olsun bitmediği Muay Thai Gala Müsabakalarında kazananlar ise şöyle oldu…

KAZANAN SPORCULAR:

Erkekler 63 kg Ayhan Kurnaz

Erkekler 64 kg Cafer Gök

Erkekler 65 kg Emre Kaan Duymaz

Erkekler 71 kg Ali Kelat

Erkekler 78 kg Doğukan Güvercin

Erkekler 67 kg Ömer Samet

Erkekler 63 kg Alperen Avcı

Erkekler 86 kg Muammer Can Şahin

Bayanlar 60 kg Saadet Koyuncu

Bayanlar 57 kg Özgenur Avcı

Bugün 10:59 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kurtdere’ye 'Karamürsel' damgası mask
Kurtdere’ye 'Karamürsel' damgası
Zehir gibi bir takım geliyor! mask
Zehir gibi bir takım geliyor!
Korukır: Tanımadığım hiçbir futbolcuyu almam mask
Korukır: Tanımadığım hiçbir futbolcuyu almam
Ters köşe!.. mask
Ters köşe!..
Doğantepe ne olacak?.. mask
Doğantepe ne olacak?..
Ecrin ve Kadir'e şampiyonluk sözü! mask
Ecrin ve Kadir'e şampiyonluk sözü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti mask
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti
Broşür dağıtıcılarından şikayet var mask
Broşür dağıtıcılarından şikayet var

GALERİ

Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL