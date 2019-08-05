Millilerimiz İspanya’da su altında batmadı!

Kocaelili sporcuların çoğunlukta olduğu Sualtı Hokeyi milli takımı, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıktı. Sualtı hokeyi erkeklerde son Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü olan Türkiye, İspanya’da devam eden 16. CMAS Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda eleme maçlarından namağlup unvanıyla birinci sırada çıkarak, yarı finale ismini yazdırdı. Türkiye yarı finalde İngiltere ile karşılaştı.

İSPANYA’DA YAPILIYOR

İspanya’nın Castellon de la Plana şehrinde yapılan erkekler ve kadınlar 16. CMAS Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı rakiplerine karşı üstün performans sergileyerek namağlup bir şekilde yarı finale yükseldi. Yarı finale kadar yaptığı 5 eleme maçında kalesinde gördüğü 2 gole karşılık 21 gol atan Millilerimiz, yaptığı maçların üçünü kazanırken, ikisinde berabere kaldı.