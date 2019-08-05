Çekya’nın Başkenti Prag’da yapılan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda kulaç atan milli sporcumuz Çağatay Üstününal ve milli takım antrenörü KYK teknik direktörü Sabri Bozca, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etti.
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Yüzücüler Çekya’da gururumuz oldu
Çekya’nın Başkenti Prag’da yapılan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda kulaç atan milli sporcumuz Çağatay Üstününal ve milli takım antrenörü KYK teknik direktörü Sabri Bozca, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz