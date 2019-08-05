Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:01 TSİ- Spor G: Bugün 11:02 TSİ

Yüzücüler Çekya’da gururumuz oldu

Çekya’nın Başkenti Prag’da yapılan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda kulaç atan milli sporcumuz Çağatay Üstününal ve milli takım antrenörü KYK teknik direktörü Sabri Bozca, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çekya’nın Başkenti Prag’da yapılan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda kulaç atan milli sporcumuz Çağatay Üstününal ve milli takım antrenörü KYK teknik direktörü Sabri Bozca, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etti.

Bugün 11:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kurtdere’ye 'Karamürsel' damgası mask
Kurtdere’ye 'Karamürsel' damgası
Zehir gibi bir takım geliyor! mask
Zehir gibi bir takım geliyor!
Korukır: Tanımadığım hiçbir futbolcuyu almam mask
Korukır: Tanımadığım hiçbir futbolcuyu almam
Ters köşe!.. mask
Ters köşe!..
Doğantepe ne olacak?.. mask
Doğantepe ne olacak?..
Ecrin ve Kadir'e şampiyonluk sözü! mask
Ecrin ve Kadir'e şampiyonluk sözü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti mask
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti
Broşür dağıtıcılarından şikayet var mask
Broşür dağıtıcılarından şikayet var

GALERİ

Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL