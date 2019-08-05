Bugün 11:01 TSİ - Spor

Yüzücüler Çekya’da gururumuz oldu

Çekya’nın Başkenti Prag’da yapılan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda kulaç atan milli sporcumuz Çağatay Üstününal ve milli takım antrenörü KYK teknik direktörü Sabri Bozca, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etti.