Asıl Yiğido Darıca: 2-1

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Afyon'da kampta bulunan TFF 3. Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., hazırlık maçlarıyla eksik görmeye devam ediyor. 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor karşısında görücüye çıkan ekip, Nebi ve Alim'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.