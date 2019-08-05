Afyon'da kampta bulunan TFF 3. Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., hazırlık maçlarıyla eksik görmeye devam ediyor. 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor karşısında görücüye çıkan ekip, Nebi ve Alim'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.
Bugün 11:01 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:03 TSİ
Asıl Yiğido Darıca: 2-1
Afyon'da kampta bulunan TFF 3. Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., hazırlık maçlarıyla eksik görmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz