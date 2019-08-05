Tayfunspor dün sahaya indi

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Gebze’nin Süper Amatör Futbol Ligi’ndeki tek temsilcisi bordo-beyazlı takım, 21 Eylül’de başlayacak 2019-20 sezonu hazırlıkları için ‘topbaşı’ yaptı. Hidropaks Tayfunspor, teknik sorumlu Fatih Yıldız’ın belirlediği yeni sezon hazırlık programına göre dün akşam gazetemiz baskıya girerken sezonu açıyordu.