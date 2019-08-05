Gebzespor bombalıyor!

BAL temsilcisi Gebzespor’da transfer bombalarının ardı arkası kesilmiyor. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen mor-beyazlı ekip, kaledeki rekabeti arttırmak için Büyükçekmece Tepecik’in 25 yaşındaki eldiveni Murat Çoşkun ile anlaşma sağladı. Bir süre önce Sivas Belediyespor’dan tecrübeli kaleci Osman Şimşek’i renklerine bağlayan Gebzespor, Murat’ın transferi ile kalecileri ikiledi. Son 4 yıldır Büyükçekmece Tepecik’in kadrosunda bulunan Murat Çoşkun’un 3. Lig’de 11, 2.Lig’de ise 9 maçı bulunuyor.