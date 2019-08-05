BAL temsilcisi Gebzespor’da transfer bombalarının ardı arkası kesilmiyor. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen mor-beyazlı ekip, kaledeki rekabeti arttırmak için Büyükçekmece Tepecik’in 25 yaşındaki eldiveni Murat Çoşkun ile anlaşma sağladı. Bir süre önce Sivas Belediyespor’dan tecrübeli kaleci Osman Şimşek’i renklerine bağlayan Gebzespor, Murat’ın transferi ile kalecileri ikiledi. Son 4 yıldır Büyükçekmece Tepecik’in kadrosunda bulunan Murat Çoşkun’un 3. Lig’de 11, 2.Lig’de ise 9 maçı bulunuyor.
Bugün 11:02 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:04 TSİ
Gebzespor bombalıyor!
BAL temsilcisi Gebzespor’da transfer bombalarının ardı arkası kesilmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz