2 yıl önce Hidropaks Yönetim Kurulu Başkanı Maruf Işıkdağ’ın Tayfunspor camiasıyla tanışmasını sağlayarak elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Gebzeli futbol insanı Serdar Bulun, bordo-beyazlı ekibin yeni transferlerini tanıttığı törende imza sürpriziyle karşılaştı.
Bugün 11:03 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:04 TSİ
En büyük imza Serdar Bulun’dan
2 yıl önce Hidropaks Yönetim Kurulu Başkanı Maruf Işıkdağ’ın Tayfunspor camiasıyla tanışmasını sağlayarak elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Gebzeli futbol insanı Serdar Bulun, bordo-beyazlı ekibin yeni transferlerini tanıttığı törende imza sürpriziyle karşılaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz