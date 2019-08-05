Uzun’dan Korukır’a moral

Kartepe Greenpark Otel de kampta olan Kocaelispor’un ziyaretçisi eksik olmuyor. Kocaelispor esik başkanı Nebil Uzun, teknik direktör Engin Korukır ile sohbet etti. Uzun “Oldukça motive ve inançlı gördüm. Hocamı böyle görünce geleceğe dair umudum arttı” dedi.