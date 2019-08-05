Kartepe Greenpark Otel de kampta olan Kocaelispor’un ziyaretçisi eksik olmuyor. Kocaelispor esik başkanı Nebil Uzun, teknik direktör Engin Korukır ile sohbet etti. Uzun “Oldukça motive ve inançlı gördüm. Hocamı böyle görünce geleceğe dair umudum arttı” dedi.
Bugün 11:04 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:05 TSİ
Uzun’dan Korukır’a moral
Kartepe Greenpark Otel de kampta olan Kocaelispor’un ziyaretçisi eksik olmuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz