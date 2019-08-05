Remzi Demirer’den merakla beklenen açıklama geldi

KASKF Başkanı Murat Aydın, gazetecilerle Şelale Park’ta yaptığı basın toplantısında, Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokolle, ilimiz antrenörlerinin futbol kulüplerine sevk ve idaresinin kontrolünü KASKF olarak kendilerinin yapacağını belirtmişti. TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Demirer’den “Antrenörlük Projesi” adı verilen gelişme hakkında açıklama geldi

TÜFAD BASIN BİLDİRİSİ

Demirer açıklamasında, Aydın’ın sözlerini geniş çaplı değerlendirirken şunları belirtti: 02.08.2019 Cuma günü Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Murat Aydın’ın yapmış olduğu basın açıklamasında “Antrenör Projesi” adı altında sanki yeni bir projeymiş gibi bir projeden bahsedilmiştir.

2009-2010 SEZONUNDAN BERİ VAR

Bahsedilen bu projenin temeli 2009-2010 sezonunda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Merkezi’nin girişimleri sonucu Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde atılmış olup, futbol modülünün Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü modülleri arasında yer alması sağlanmıştır.

İLİMİZDE 200 ANTRENÖR KATILIM SAĞLADI

Bu proje ilk olarak 2009-2010 sezonunda Antalya Bölgesinde pilot uygulama olarak gerçekleşmiştir. Proje, 2009-2010 sezonunu takip sezonlarda Türkiye genelinde hayata geçmiştir. 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği işbirliği ile "Halk Eğitim Futbol Kursları Spor Eğitmeni Futbol Sertifika Programı 1. Kademe (6 - 9 Yaş) ve 2. Kademe (6 - 13 yaş)" eğitimleri ülke genelinde verilmiştir. İlimizde yaklaşık 200 antrenör bu eğitime katılım sağlamıştır.

Ücretlendirme konusu ise şu şekildedir:

SGK ve BAĞ-KUR kaydı olanlar haftalık en fazla 10 saat

Emekliler haftalık en fazla 30 saat

SGK ve BAĞ-KUR kaydı olmayanlar haftalık en fazla 40 saat kurs açma hakkına sahiptirler.

40 SAAT ÇALIŞMADA 2240-2400 TL. ARASI MAAŞ

Bu sebeple SGK ya da BAĞ-KUR kaydı olanlar haftalık 10 saat üzerinden 4 haftada ortalama 500-600 TL, emekli olanlar haftalık 30 saatten 4 haftada ortalama 1680-1800 TL ve SGK ya da BAĞ-KUR kaydı olmayanlar haftalık 40 saatten 4 haftada ortalama 2240-2400 TL ücret almaya hak kazanabilirler.

YENİ DEĞİL, DEVAM EDEN BİR PROJEDİR

Bu bilgilere ek olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü özel, resmi kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapsa bile usta öğreticiler dahil bütün kursların denetimi, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır. MEB de bu görevi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine vermiştir. Bu proje yeni bir proje değil, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin 2009 yılında hayata geçirdiği ve hâlâ daha devam eden bir projedir!!! Kamuoyunun ve değerli antrenörlerimizin doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklama yapılmıştır.