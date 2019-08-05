Yunus Özdemir: Yuvama döndüğüm için mutluyum

3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor, geride bıraktığımız sezon Bayburt İl Özel İdare ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Yunus Özdemir’i renklerine bağlamıştı. Kulübün alt yapısından yetişen Yunus, sırasıyla Gölcükspor ve Bandırmaspor’da da formaları giydi. Yunus açıklamasında “Tekrar yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Beni aralarına dahil eden hocalarıma ve yönetime teşekkür ederim. İnşallah el ele verip takım halinde ligi en üst seviyede bitireceğiz,bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.