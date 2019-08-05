3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor, geride bıraktığımız sezon Bayburt İl Özel İdare ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Yunus Özdemir’i renklerine bağlamıştı. Kulübün alt yapısından yetişen Yunus, sırasıyla Gölcükspor ve Bandırmaspor’da da formaları giydi. Yunus açıklamasında “Tekrar yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Beni aralarına dahil eden hocalarıma ve yönetime teşekkür ederim. İnşallah el ele verip takım halinde ligi en üst seviyede bitireceğiz,bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.
Bugün 11:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:09 TSİ
Yunus Özdemir: Yuvama döndüğüm için mutluyum
3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor, geride bıraktığımız sezon Bayburt İl Özel İdare ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Yunus Özdemir’i renklerine bağlamıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz