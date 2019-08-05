BAL temsilcilerimizden Karamürselspor’da göreve geldiği 1.Amatör Küme’den BAL’a kadar takımın başında görev yapan deneyimli teknik adam Cem Baki disiplinli bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Altınova kampı devam eden Sarı Lacivertli ekipte genç teknik adam Cem Baki “İyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Sıcak hava bizleri biraz daha yoruyor ama keyfimiz yerinde. Yapacağımız takviyelerle daha güçlü hale geleceğiz. Yönetim kuruluna da ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Disiplinden vazgeçmeden çalışacağız” dedi.
Bugün 11:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:09 TSİ
Cem Baki: Taviz yok!..
BAL temsilcilerimizden Karamürselspor’da göreve geldiği 1.Amatör Küme’den BAL’a kadar takımın başında görev yapan deneyimli teknik adam Cem Baki disiplinli bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz