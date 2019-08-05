Sakarya’da KOCAELİ fırtınası!

Bu yılki Sakarya Olgunlar’a ilimiz futbolcuları resmen damga vurdu.Olgunlar kategorisinde Bahçeşehir, Genç Olgunlar Kategorisi’nde Çemşan şampiyon, Büyük Olgunlar’da ise Remax ikinciliği elde etti. Ticaret Meslek Lisesi Spor Kulübü Derneği’nin eğitime katkı sağlamak üzere düzenlediği Gazi Metal 31’nci Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası’nda ilk final nefes kesti.

SERTER’DEN ÜÇLEME!

Olgunlar Arena olarak bilinen Ticaret Meslek Lisesi Futbol Sahasında sahnelenen finalde, ilimiz futbolcularından oluşan Sakarya Bahçeşehir Koleji ile Sakarya’dan Uzman Kimya ter döktü. Tribünlerin dolduğu finalde Bahçeşehir Serter’in golü ile öne geçti. Bu gole Soner karşılık verdi. (1-1) Ardından 19’da Serter kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İlk yarı 2-1 sona erdi. Yasin 33’te Uzman Kimya’ya beraberliği getirdi. (2-2) 3 dakika sonra Fenerbahçe’nin “Pendik faciası” mimarı Mustafa Ateş, Bahçeşehir adına skoru 3-2’ye getirdi. 40’da günün yıldızı Serter skoru 4-2 yaptı, Hüseyin ise maçın skorunu tayin etti. (2-5)

KARASU VE ÖZBAŞ GURURLU

Maç sonunda seyirciler her iki takımı da alkışlayarak kutladı.Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Şampiyon Bahçeşehir’e kupasını Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu verdi. Öte yandan en iyi kaleci İzmitli kaleci Ramazan Özdamar, gol kralı da aynı takımdan Serter Keskin oldu. İki başarılı futbolcu da ödüllerini protokolün elinden aldı. Sakarya Bahçeşehir Okul Müdürü Berna Karasu ve Anadolu Lisesi Müdürü Levent Özbaş da tüm takımı tebrik ederken büyük bir gurur yaşadı. Erdem ÖVÜÇ – SAKARYA

SAKARYA BAHÇEŞEHİR: 5 UZMAN KİMYA: 2

SAHA: Olgunlar Arena

HAKEMLER: Levent Gümüşdere***, Ömer Faruk Şahin***, Furkan Şen***

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Ramazan Özdamar****, Cengiz Furuncu***, Hasan Öztürk***, Ümit Serter Keskin****, Soner Boz***, Hüseyin Sunar Karakayış****, Mustafa Ateş***, Faruk Sarman***, Engin Esmer***, Hasan Furuncu***, Yüksel Gümüş***

UZMAN KİMYA: Engin İrdem**, Özcan Tanıl**, Yasin Yılmaz**, Yasin Usta**, Bülent Belat**, Şenol Kargün**, Soner Neliker**, Sinan Özalp**, Emrah Toylar**, Cengiz Kuybulu**, Ahmet Polat**

GOLLER:Dk.12-19-38 Ümit Serter Keskin, Dk.33 Mustafa Ateş, Dk.48 Hüseyin Sunar Karakayış (Bahçeşehir), Dk.13 Soner Neliker, Dk.30 Bülent Belat (Uzman Kimya)