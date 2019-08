Rahvan Atlar büyüledi

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü iş birliğiyle yapılan Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları 16. Gölcük Koşusu, yoğun ilgi ve katılımla, Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde yapıldı. Altın kemerli baş at yarışları ile beraber, 10 kategoride yapılan yarışlara, toplam da 152 at katıldı.



TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR BÖLGESİNDEN GELEN ATLAR YARIŞTI

Yarışlarda Van, Bolu, Eskişehir, Ankara, İzmir, Ödemiş, Turgutlu, Kütahya, Nazilli, Bursa, Konya, Afyon, Kars, Gölcük, Değirmendere gibi Türkiye’nin her bölgesinden at sahibi yarış tutkunları yer aldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ev sahipliğindeki yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileriyle, çok sayı da davetli at yarışı tutkunu takip etti.

SEZER: BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Yarışmalar öncesinde açılış konuşması yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “16’ncısını düzenlediğimiz Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusuna hoş geldiniz. Rahvan at yarışları bizim ata sporumuz. Aslında sadece ata sporu demek rahvan at yarışı için kifayetsiz kalır. Ecdadımızın Viyana önlerine kadar gitmesini sağlayan daha da öncesinde Orta Asya’da bu bölgelere gelmesini sağlayan bu mübarek hayvanlardır. Şu an bu sporu yaşatan sevgili yarış sever, at sahibi hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız da bu ruhun, bu geleneğin yaşamasını sağlamaktadır. Dolayısıyla biz de buna karınca, kararınca katkıda bulunabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. 2 yıl üst üste yarışı kazanan at sahibi altın kemer sahibi olacak. Yarışlarımızın bu yıl heyecanlı bir şekilde geçmesi söz konusu. Türkiye’nin dört bir tarafından son derece iyi atlar buraya geldi. Ben tüm yarış severlere iyi seyirler diliyorum. Kazasız belasız güzel bir yarış olmasını diliyorum” dedi.

YARIŞLAR YİNE ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Serin bir pazar gününde, kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği yarışlar, çekişmeli geçti. Başatlarda Mustafa Küçükmeral’in atı 1’nci gelirken, kupasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın elinden aldı. Eğer gelecek yıl da 1.gelirse, altın kemeri ebediyen kazanacak. Geçen yılın şampiyonu Ayvaz Çamdeviren ise 2.gelerek altın kemeri kazanamadı. Diğer dereceye giren atlara ise kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

DERECEYE GİREN ATLAR:

BAŞATLAR

1-Mustafa Küçükmeral - Konya

2- Ayvaz Çamdeviren – Nazilli

3-Cengiz Cenk – Menemen

BAŞALTI ATLAR

1-Hüseyin Elbir - Afyon

2-Zafer Çavuşoğlu - Gölcük

3-Ali Dedeoğlu – İzmir

BÜYÜKORTA ATLAR

1-Aşçi Halil İbrahim - Kütahya

2-Mehmet Yıldız - İzmir

3-Akif Uyar - Maraş

KÜÇÜKORTA ATLAR

1-Ferhat Tak - Kütahya

2-Dr.Burhan Çeçen - Gölcük

3-Ömür Menç - Buca

4’LÜ TAYLAR

1- Hasip Turan - Ödemiş

2- Uğur Belkış – Kütahya

3- Ferhat Filiz - Bursa

3'LÜ TAYLAR

1- Mahmut Genellioğlu - Afyon

2- Alper Boz - Gölcük

İKİLİ TAYLAR

1-Ali Dedeoğlu - Menemen

2- Ünal Güçlütürk - Kütahya

3- Mehmet Çavuşoğlu - Gölcük

KÖYLÜ DÖRTNAL

1- Engin Kesdoğan - Gölcük

2- Engin Kesdoğan - Gölcük

3- Ali Devir - Bursa

DESTE

1- Zait Oruç - Bursa

2- Zait Oruç - Bursa

3- Mehmet Barut - Bursa

İTHAL B

1-Fatih Atabey – Konya

2-Mehmet Kavun- Konya