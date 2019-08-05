En uzun soluklu sempozyum sona erdi

Türkiye’nin en uzun soluklu ahşap sempozyumu olma özelliği taşıyan Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu törenle son buldu. Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, Kocaeli Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Dr. Ceyhun Konak, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Kent Konseyi Yürütme Kurulu, sanatçılar Vadim Polin, Pedro Jordan, Rahman Chegeni, Sanem Tufan, Şahin Karataş, Şenol Bora ve sanatseverler katıldı. Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile başlayan Ahşap Heykel Sempozyumu kapanış töreni protokol konuşmaları ile devam etti.



PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Konuşmaların ardından, yaklaşık iki hafta boyunca Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda çalışan üçü yabancı 6 heykel sanatçıya protokol üyeleri tarafından plaket takdiminde bulunuldu. Ayrıca Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından, sanatçıların çalışma anında çekilen fotoğraflarından oluşan hediyelerini fotoğraflarını çeken fotoğrafçılar ve GFSD Başkanı İsmail İkiz tarafından takdim edildi. Yapılan ağaç heykeller kapanış etkinliğinde protokol tarafından incelendi, yeni yerlerinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Toplu fotoğraf çekimi ile program son buldu.