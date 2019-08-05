Hayallerinin peşini bırakmadı

Başiskele’de yaşayan ve otizm teşhisi konulan 19 yaşındaki Muhammed Emirhan Güngör, küçük yaşlardan itibaren radyocu olmanın hayalini kurdu. Küçükken severek dinlediği radyoculardan etkilenen otizmli Muhammed, bu hayalini gerçekleştirmek için çalmadık kapı bırakmadı. Kocaeli’de yayın yapan hemen hemen tüm radyo kanallarını dolaşan Muhammed, radyocu olmak istediğini ve kendisine şans tanınmasını istedi. Ama gittiği radyolarda otizmli olması sebebi ile Muhammed’in isteği reddedildi. Büyük hüzün yaşayan Muhammed son olarak Berna Uytun’un genel yönetmenliğini yürüttüğü ‘Radyo Çağdaş’ isimli radyo kanalına gitti. Radyocu olmak istediğini söyleyen Muhammed ile tanışan Uytun, radyo yönetimine bildirdi.



OLUMLU KARAR ÇIKTI

Radyo yönetimi Muhammed’in hayalini gerçekleştirme kararı aldı. Bunun üzerine büyük sevinç yaşayan Muhammed, radyo kanalında eğitime başladı. Aldığı eğitimle radyoculuğa dair önem arz eden bilgileri kısa sürede öğrenen Muhammed, kendi programını da sunmaya başladı. Hem hayalini gerçekleştirdiğini hem de para kazanmaya başladığını söyleyen otizmli Muhammed, dinleyenlerinin kendisine yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

“TEPKİLER GÜZEL”

Küçük yaştan beri hayalini kurduğu radyo mikrofonunun başına geçip dinleyicilerine seslenmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Muhammed, “Yüzde 90 raporla otizmliyim. Buraya geliş sürecim çok ama çok zordu. Burada genel yayın yönetmenim olsun, patronlarım olsun herkes beni çok hoş bir şekilde karşıladı. Herkes bana sahip çıktı ve sevdi. Şu anda haftanın 6 günü istek programı yapıyorum. Dinleyicilerimden gelen tepkiler çok güzel. Sosyal medyadan ve farklı yollardan gelen tepkilerin gayet iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.