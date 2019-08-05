Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:24 TSİ- Gündem G: Bugün 12:25 TSİ

Avcılar ve Atıcılar Kandıra’da buluştu

Kandıra Avcılar Kulübü Derneği tarafından her yıl düzenlenen Avcılık Bayramı Şenlikleri bu yıl da coşku içinde geçti. Şenliğe katılan belediye başkanı Adnan Turan, atış denemesi yaptı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kandıra Avcılar Kulübü Derneği, Kışla Üçbey Tepesi’nde trap atışları düzenledi. Yarışlara çok sayıda atıcı katılırken, yüzlerce vatandaş gün boyu eğlenceli vakit geçirdi. Her yıl yapılan atışlar festival tadında organize edilirken, dernek başkanı Vedat Yiğitoğlu, “Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde atış yapmak ve bu atışları bir müsabaka ortamında gerçekleştirmek. Şenliğimizde çekilişler düzenledik. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim ettik. Başta Kandıra Belediye Başkanımız Adnan Turan olmak üzere Şenliğimizi destekleyen ve katılan herkese teşekkür ederim” dedi

“GİDEREK GÜZELLEŞİYOR”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise şenliklerin her sene daha güzel bir hal aldığını belirterek, “Kandıra Belediyesi olarak ata sporlarımız olan güreş, avcılık, okçuluk gibi spor dallarına desteklerimiz sürecektir. Trap atışları kapsamında güzel ve çekişmeli bir final oldu. Akçakoca Bey’in torunları olan Kandıralılar bilgi yarışmasında, münazara yarışmasında, sportif faaliyetlerde ve birçok alanda, her açıdan başarılılar. Bugün gördük ki atıcılıkta da güzel dereceler elde edildi” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kandıra Avcılar Kulübü Dernek Başkanı Vedat Yiğitoğlu destekleri için Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a plaket takdim etti.

Bugün 12:24 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Gebze’ye oto pazarı kurulacak mask
Gebze’ye oto pazarı kurulacak
Babasıyla kavga edip cama vurunca yaralandı mask
Babasıyla kavga edip cama vurunca yaralandı
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu mask
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu
İçimiz burkuldu… mask
İçimiz burkuldu…
Özüpak: Cumhurbaşkanını danışmanları yanlış yönlendiriyor mask
Özüpak: Cumhurbaşkanını danışmanları yanlış yönlendiriyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti mask
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti
Broşür dağıtıcılarından şikayet var mask
Broşür dağıtıcılarından şikayet var

GALERİ

Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL