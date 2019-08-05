Avcılar ve Atıcılar Kandıra’da buluştu

Kandıra Avcılar Kulübü Derneği, Kışla Üçbey Tepesi’nde trap atışları düzenledi. Yarışlara çok sayıda atıcı katılırken, yüzlerce vatandaş gün boyu eğlenceli vakit geçirdi. Her yıl yapılan atışlar festival tadında organize edilirken, dernek başkanı Vedat Yiğitoğlu, “Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde atış yapmak ve bu atışları bir müsabaka ortamında gerçekleştirmek. Şenliğimizde çekilişler düzenledik. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim ettik. Başta Kandıra Belediye Başkanımız Adnan Turan olmak üzere Şenliğimizi destekleyen ve katılan herkese teşekkür ederim” dedi



“GİDEREK GÜZELLEŞİYOR”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise şenliklerin her sene daha güzel bir hal aldığını belirterek, “Kandıra Belediyesi olarak ata sporlarımız olan güreş, avcılık, okçuluk gibi spor dallarına desteklerimiz sürecektir. Trap atışları kapsamında güzel ve çekişmeli bir final oldu. Akçakoca Bey’in torunları olan Kandıralılar bilgi yarışmasında, münazara yarışmasında, sportif faaliyetlerde ve birçok alanda, her açıdan başarılılar. Bugün gördük ki atıcılıkta da güzel dereceler elde edildi” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kandıra Avcılar Kulübü Dernek Başkanı Vedat Yiğitoğlu destekleri için Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a plaket takdim etti.