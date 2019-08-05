Okulda başlayan aşk, evlilik ile taçlandı

Selüloz İş Sendikası Eski Baştemsilcilerinden Seka’dan emekli Adnan Gürbüz ile Milli Eğitim’den emekli İnci Gürbüz’ün güzeli kızları İrem ile Birleşik Metal İş Sendikası Eski Baştemcilerinden işçi emeklisi Coşkun Erel ile ev hanımı Meltem Erel’in oğullqarı Osman, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudukları esnada tanıştı ve aşk yaşamaya başladı. 28 yaşındaki çiftin 7 yıllık birliktelikleri evlilikle taçlandı.



KINA İZMİT’TE DÜĞÜN MUDANYA’DA

Avukat çift önce İzmit Lastik İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde kına gecesi düzenledi, ardından damadın memleketi Bursa Mudanya’da düğünlerini yaptı. İzmit’teki kına gecesinde çiftin aileleri, akrabaları, arkadaşları İrem ve Osman’ı yalnız bırakmazken, konuklar çalan oyun havaları eşliğinde bol bol oynadı, gelin ve damat ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

İŞTE DE BERABERLER

Gelin İrem Erel ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın da yeğeni olan damat Osman Erel, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti. İrem ve Osman Erel çifti, İstanbul Kadıköy’de kurdukları avukatlık ofisinde beraber çalışacak. Erdem ÖVÜÇ