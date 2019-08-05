Karamürsel’de görkemli düğün

Karamürsel Balık Adasındaki Sarıkanat Balık Restoran’da yapılan düğüne Çetintaş ve Küçüker ailelerinin yakınlarının yanı sıra gelin ve damatın arkadaşları ile çok sayıda davetli katıldı. Davetlilerin alkışları eşliğinde salona giren çift ilk danslarını yaptıktan sonra, kendilerini bu mutlu günde yalnız bırakmayan davetlilere seslenerek ‘masallar gerçeğe, gerçekler masala dönüşürken, mutluluğumuzu bizimle paylaştığınız için tek tek teşekkür ediyoruz’ dediler.
DOYASIYA EĞLENDİLER
Genç çift ve davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Törende davetliler, çalan müzikler eşliğinde pisti bir an olsun boş bırakmazken, gelin ve damat da oyunları ile konuklara eşlik etti.Düğüne katılanlar Cansel ve Kubilay Küçüker’in mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşarken, onlara bir ömür boyu mutluluklar diledi. Yeni çiftler düğün sonrasında balaylarını geçirmek için Muğla-Fethiye’ye hareket etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz