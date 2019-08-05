CHP’li Meclis üyesi nişanlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmit Belediye Meclis Üyesi Devrim Bal, bir süredir birlikte olduğu Gülten Yılmaz ile nişanlandı. Genç Meclis Üyesi Devrim Bal, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Gülten Yılmaz’a evlilik teklifinde bulunmuştu. Çift, bu beraberliği resmileştirerek nişanladı.

YÜZÜKLERİ HÜRRİYET TAKTI

Genç çiftin nişan yüzüklerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet taktı. Genç çiftin nişan törenine CHP İl Başkan Vekili Harun Özgür Yıldızlı ve eşi Betül Yıldızlı, İzmit Belediyesi eski Başkanı Hikmet Erenkaya, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve CHP’liler katıldı.