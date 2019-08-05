Yaz okullarına festival gibi kapanış

Çayırova Stadyumu’nda gerçekleşen programa Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AKP İlçe Başkanı Ekrem Karahan, MHP İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, meclis üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri, kişisel gelişim, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacı ile açılan yaz okullarının kapanış programında bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bu dönem 3 bin 100 öğrenci ile Çayırova tarihinin en yüksek katılımlı yaz okulu oldu. Önümüzdeki yaz okulumuzda ders süreleri artarak haftanın her günü çocuklarımız gelecek şeklinde planlayacağız.” dedi.

ÜNİVERSİTE VE LİSE HAZIRLIK KURSLARI

16 Eylül’de başlayacak çocuk kulüplerinde eğitimlerin sabahçı-öğlenci şeklinde başlayacağını ifade eden Başkan Çiftçi, “Tüm çocuk kulüplerimizde, çalışan annelerimiz için kreş düzeninde tam gün eğitim verilecek. Annelerimiz için de mesleki eğitimler verilip eğitimlerin sonunda yine bir projemiz olan ürün satışlarımız başlayacaktır. Tüm bilgievlerimizde, üniversite ve lise hazırlık kurslarımız açılacak. Bilgievlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz için geç saatlere kadar açık kalacak.” şeklinde konuştu.