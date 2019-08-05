TEMAD Gölcük’ten Kıbrıs ve Didim gezisi

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla ve etkinliklerle ilçemizin örnek derneklerinin başında gelen TEMAD Gölcük Şubesi üyelerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dernek Başkanı Bekir Tülü,bayram sonrası ve Ekim ayında gerçekleştirecekleri geziler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Tülü, “Şu anda Kıbrıs gezisi için ön rezervasyonları yapıyoruz. Kıbrıs gezimize ilgi çok olduğu için talepleri karşılamaya çalışmaktayız. 15-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Kıbrıs gezisi çok güzel geçecek ve gezimize katılan üyelerimiz askeri tesislerde tatil yapacak” dedi.

“BÜYÜK İLGİ VAR”

Didim’deki tatil planı için grubun otobüs hizmeti ve ücret gibi konularda düzenlemeler yapıyoruz. Bayram sonrasında tüm prosedürü bitirmiş olacağız. Bir turistik tesisi kapatacak seviyede sayıya ulaştık. Kıbrıs’a ilk olarak 25 kişi talep etmiştik. İlgi çok olunca artış oldu. 50 kişilik bir gezi programı olacak. Didim’e de 225 kişilik bir katılımın olması söz konusu” diyerek açıklamalarını tamamladı.