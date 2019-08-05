Kumcağız’da boğulma tehlikesi! 15 yaşındaki kız yoğun bakımda…

Kandıra Kumcağız’da denize giren 15 yaşındaki genç kız S.A., boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların müdahale ettiği S.A. denizden çıkarıldı. Bu sırada olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ambulans ekipleri, 15 yaşındaki genç kızın kalbinin durduğunu tespit etti. Yapılan kalp masajıyla S.A.’nın kalbi çalıştırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ambulans ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen S.A. burada yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. 15 yaşındaki genç kızın 48 saat boyunca uyutulacağı öğrenildi. Hayati tehlikesi devam eden S.A.’nın başında ailesi doktorlardan gelecek güzel haberi bekliyor.