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İflas eden şirket hakkında adi tasfiye kararı verildi

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas eden ve ticari faaliyetleri sonlandırılan Serfleks Yer Karoları Sanayi Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi hakkında firmanın adi tasfiyesine karar verdi.
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Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas eden ve ticari faaliyetleri sonlandırılan Serfleks Yer Karoları Sanayi Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi hakkında firmanın adi tasfiyesine karar verdi. Mahkemenin verdiği karar sonrası alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Kocaeli İcra Müdürlüğü’ne kayıt ettirmeleri gerekiyor. Haberin devamı için buraya tıklayabilirsiniz.

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