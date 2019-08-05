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Halk Ekmek de zamlanacak!

Halk Ekmek’te 1 TL’ye satılacak olan ekmeğe de ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.
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Halk Ekmek’te daha önce 1 TL’ye satılacağı açıklanan ekmeğe de zam gelmesini beklediklerini belirten Sarı, “Henüz halk ekmekte ekmeğin ne kadara satılacağı belli değil. Halk ekmekte 210 gram ekmek için 1 TL fiyat verilmişti ancak ekmeğin gramajı arttı. 280 gram ekmek 1 TL’ye satılmaz o yüzden halk ekmek ile ilgili henüz net bir şey söylemem doğru değil” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

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