Halk Ekmek zamlanacak!

Halk Ekmek’te daha önce 1 TL’ye satılacağı açıklanan ekmeğe de zam gelmesini beklediklerini belirten Sarı, “Henüz halk ekmekte ekmeğin ne kadara satılacağı belli değil. Halk ekmekte 210 gram ekmek için 1 TL fiyat verilmişti ancak ekmeğin gramajı arttı. 280 gram ekmek 1 TL’ye satılmaz o yüzden halk ekmek ile ilgili henüz net bir şey söylemem doğru değil” açıklamalarında bulundu. Selin BECER