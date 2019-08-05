Halk Ekmek’te daha önce 1 TL’ye satılacağı açıklanan ekmeğe de zam gelmesini beklediklerini belirten Sarı, “Henüz halk ekmekte ekmeğin ne kadara satılacağı belli değil. Halk ekmekte 210 gram ekmek için 1 TL fiyat verilmişti ancak ekmeğin gramajı arttı. 280 gram ekmek 1 TL’ye satılmaz o yüzden halk ekmek ile ilgili henüz net bir şey söylemem doğru değil” açıklamalarında bulundu. Selin BECER
Bugün 12:58 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:59 TSİ
Halk Ekmek zamlanacak!
Halk Ekmek’te 1 TL’ye satılacak olan ekmeğe de ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.
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Yorumlar
(4 )
Körfezli41 - simite zamla ekmeğe zammın alt yapısını olusturdular zaten..
Şarşırdıkmı? tabiki hayır
Korfezli - sarı yı marı yı karıştırmayın. büyükşehir körfez'e bıraksın. körfez belediyesi 1 tl dan yapar da satar da
İzmitli - O geri kalırmı hiç? Kalmaazz.
Salih - Bir cok noktaya halk ekmek satış yeri acinda ınsanlar uyguna ekmek yesin. Firincilar ve fırıncılar odasi daha cok ağlasın. Siz ve sizin gibiler insan olamaz.Halk ekmek fırınları genişlesin
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