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Halk Ekmek zamlanacak!

Halk Ekmek’te 1 TL’ye satılacak olan ekmeğe de ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.
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Halk Ekmek’te daha önce 1 TL’ye satılacağı açıklanan ekmeğe de zam gelmesini beklediklerini belirten Sarı, “Henüz halk ekmekte ekmeğin ne kadara satılacağı belli değil. Halk ekmekte 210 gram ekmek için 1 TL fiyat verilmişti ancak ekmeğin gramajı arttı. 280 gram ekmek 1 TL’ye satılmaz o yüzden halk ekmek ile ilgili henüz net bir şey söylemem doğru değil” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

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Yorumlar

(4)
04

Körfezli41 - simite zamla ekmeğe zammın alt yapısını olusturdular zaten..

Şarşırdıkmı? tabiki hayır

Yanıtla . 1Beğen 05 Ağustos 15:51
03

Korfezli - sarı yı marı yı karıştırmayın. büyükşehir körfez'e bıraksın. körfez belediyesi 1 tl dan yapar da satar da

Yanıtla . 1Beğen 05 Ağustos 15:29
02

İzmitli - O geri kalırmı hiç? Kalmaazz.

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 14:22
01

Salih - Bir cok noktaya halk ekmek satış yeri acinda ınsanlar uyguna ekmek yesin. Firincilar ve fırıncılar odasi daha cok ağlasın. Siz ve sizin gibiler insan olamaz.Halk ekmek fırınları genişlesin

Yanıtla . 1Beğen 05 Ağustos 14:09
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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