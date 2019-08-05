Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan masraflar nedeniyle ekmeğin satış fiyatına zam geleceğini fakat bunun yüksek bir oranda olmayacağını dile getirmişti. Her şehirde farklı oranlarda gelecek zammın Kocaeli’de ne kadar olacağı da belli oldu. Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Kadir Durmuş ve Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, fırıncılar ile birlikte oda binasında gerçekleştirdiği toplantıda bakanlık tarafından onaylanan yeni ekmek fiyatını açıkladı.

PERŞEMBE GÜNÜ ZAMLI FİYAT

En son 15 ay önce 250 gram olan ekmeğin gramajı 210 grama düşürülüp 1.25 TL’den satılıyordu. 1.25 TL’den satılan ekmeğin bu kez hem gramajı hem de fiyatı arttırılarak yüzde 5 zam yapıldı. 210 gramdan 70 gram arttırılarak 280 grama çıkartılan ekmek bundan sonra Perşembe gününden itibaren ilimizde 1.75’TL’ye satılacak. Yeni tarifede vatandaş ekmeği 50 kuruş zamlı yiyecek.

"EKMEĞE YÜZDE 5 ZAM GELDİ"

Ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zam ile ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Ekmeğe yüzde 5 zam geldi. Bu zam sadece bizim zararımızı karşılıyor aslında kar etmiyoruz. Ekmeğin gramajı 210’dan 280’e çıkarıldı ve ekmeğin fiyatı 1.75 TL oldu. Ticaret Bakanlığı, tavan fiyattan hesapladı. Ekmeğin kilosu 5.95 TL’den 6.25 TL’ye çıktı. Kar etmemiz için ekmeğin kilosunun en az 7 TL olması gerekiyor” dedi. Selin BECER