Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:21 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:22 TSİ

KSO, enerji verimliliği için Belçika’da

Kocaeli Sanayi Odası heyeti AB destekli Enerji Verimliliği Projesi çerçevesinde Belçika’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

“Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı Çağrısı” kapsamında Avrupa Birliği hibe desteği almaya hak kazanan Kocaeli Sanayi Odası O ve Walloon Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile yürütülmekte olan “Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirilmesi” başlıklı projesi kapsamında Valonya bölgesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

BİRLİKTE GİTTİLER

Ziyarete KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Meclis Üyesi Sedat Açıldı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Özdemir, Gebze Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Özdemir, KSO Proje Koordinatörü Aylin Aslan ve KSO Enerji Verimliliği uzmanı Anıl Engin katılım gösterdi.

İNCELEMELER DE BULUNDU

Ziyaret çerçevesinde Belçika’nın Valonya bölgesindeki enerji verimliği çalışmaları ve yasal düzenlemeler, enerji etütleri, kümelenme faaliyetleri ve enerji verimliliği iyi uygulamaları hakkında bilgi alındı. Aynı zamanda Liegebölgesinde faaliyet gösteren sanayi ve arıtma tesisleri ziyaret edilerek enerji verimliliği çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunuldu. Selin BECER

Bugün 13:21 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması mask
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması
İflas eden şirket hakkında adi tasfiye kararı verildi mask
İflas eden şirket hakkında adi tasfiye kararı verildi
Hobi olarak başladı, tavuk çiftliği kurdu mask
Hobi olarak başladı, tavuk çiftliği kurdu
Başiskele'de çalışanlara %18 zam mask
Başiskele'de çalışanlara %18 zam
Sigaraya zam iddiası... İşte yeni fiyatlar... mask
Sigaraya zam iddiası... İşte yeni fiyatlar...
İzmit'te komple kiralık bina mask
İzmit'te komple kiralık bina
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti mask
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti
Broşür dağıtıcılarından şikayet var mask
Broşür dağıtıcılarından şikayet var

GALERİ

Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL