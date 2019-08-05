KSO, enerji verimliliği için Belçika’da

“Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı Çağrısı” kapsamında Avrupa Birliği hibe desteği almaya hak kazanan Kocaeli Sanayi Odası O ve Walloon Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile yürütülmekte olan “Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirilmesi” başlıklı projesi kapsamında Valonya bölgesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.



BİRLİKTE GİTTİLER

Ziyarete KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Meclis Üyesi Sedat Açıldı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Özdemir, Gebze Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Özdemir, KSO Proje Koordinatörü Aylin Aslan ve KSO Enerji Verimliliği uzmanı Anıl Engin katılım gösterdi.

İNCELEMELER DE BULUNDU

Ziyaret çerçevesinde Belçika’nın Valonya bölgesindeki enerji verimliği çalışmaları ve yasal düzenlemeler, enerji etütleri, kümelenme faaliyetleri ve enerji verimliliği iyi uygulamaları hakkında bilgi alındı. Aynı zamanda Liegebölgesinde faaliyet gösteren sanayi ve arıtma tesisleri ziyaret edilerek enerji verimliliği çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunuldu. Selin BECER