Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu Nuri Koç Başkanlığında toplandı. Toplantıda Kurban Bayramı dolayısı ile Kocaeli’de bulunan kuyumcu dükkanlarının 9 Ağustos Cuma ve 10 Ağustos Cumartesi günü kapanış saatlerini 21.00 'a uzatma kararı alındı.

BAYRAMDAN SONRA AÇILACAK

Kurban Bayramı boyunca Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri tüm kuyumcu dükkanları kapalı olacak. Bayram sonrası Perşembe günü ise kuyumcular açık olup normal mesai saatleri olan 09.00 - 20.00 arası halka hizmet vermeye devam edecek.