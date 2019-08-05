Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu Nuri Koç Başkanlığında toplandı. Toplantıda Kurban Bayramı dolayısı ile Kocaeli’de bulunan kuyumcu dükkanlarının 9 Ağustos Cuma ve 10 Ağustos Cumartesi günü kapanış saatlerini 21.00 'a uzatma kararı alındı.
BAYRAMDAN SONRA AÇILACAK
Kurban Bayramı boyunca Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri tüm kuyumcu dükkanları kapalı olacak. Bayram sonrası Perşembe günü ise kuyumcular açık olup normal mesai saatleri olan 09.00 - 20.00 arası halka hizmet vermeye devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz