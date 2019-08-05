Engelliler için 81 ilde örgütlendiler

2001 yılında kurulan ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, şimdi de engelliler için tekerlekli sandalye kampanyası başlattı. Hayırseverler Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilcisi Serhat Güneş ile konuyla alakalı irtibata geçebilir.



"81 İLDE BAŞLATTIK"

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Serhat Güneş, “Türkiye Halk Oyunları Federasyon Başkanımız Suat Aksu önderliğinde, "Biz Türkiye'yiz, Bütün Engellere, Bütün Zorluklara Kapak Olsun" sloganı ile tekerlekli sandalye kampanyası" başlatılmıştır. Tekerlekli Sandalye bağışları toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Federasyon olarak ilk kez böyle bir çalışma yapıyoruz. Bunu 81 ilde başlattık. Geçen hafta Perşembe günü başladı” diye konuştu.

"BEDELİ 380 TL"

Sözlerini sürdüren Güneş, “Cuma günü tamamlanacak olan kampanyaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız şahsıma (0544 450 41 25) numaralı telefondan ulaşabilir. Bir tekerlekli sandalyenin bedeli 380 TL. Şu ana kadar 8 adet tekerlekli sandalyeyi hayırseverlerimiz vasıtasıyla temin ettik. Bağışta bulunmak isteyen hayırseverler, iş adamları sandalye bağışı yaparlarsa çok daha makbule geçer. Böylece engelli vatandaşlarımız beklememiş olur. Çünkü kapak toplamak çok uzun bir iş” dedi. Selin BECER