Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 29 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 189 gram esrar, 3 gram skunk, 21 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram metamfetamin, 77 adet sentetik ecza ve 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 49 kök Hint keneviri, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 302 gram esrar ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN