İZMİT’İN MARKASI, YERLİ ÜRETİM

İzmit’in yemyeşil doğasıyla kaplı Kandıra yolu üzerindeki Orhaniye Köyünde bulunuan, İzmit’in merkezine yalnızca 15 km mesafedeki Elit Besicilik, bu yıl canlı baskül ağırlığı 300 ile 800 kg arası olan kurbanlık hayvanları bin 500 TL’den başlayan hisse oranlarıyla satışa sundu. Kurbanlık etin baskül kilogramı 20 TL’ye kadar indi. Tarım Bakanlığından onaylı, modern mezbahanesinde randevulu sisteme göre hizmet veren Elit Besicilik’te, kurbanlık etler 1 saat içinde mutfağa girecek şekilde hazırlanmış, kokusuz, hijyenik paketlerinde hisse sahibine teslim edilecek. Toplam 50 kasabın hizmet vereceği Elit Besicilik’te bu yıl kurbanlıklar beklenenden önce tükendi. İlgi ve güvenden dolayı Elit Besicilik teşekkür mesajı yayımladı. Kurban Bayramında, çiftliğe gelen misafirlere aile ortamında hizmet verileceği belirtildi.