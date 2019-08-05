Sağlık Müdürlüğü uyardı: Kurbanda hasta olmayın!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü yaklaşan kurban bayramı öncesinde önemli uyarılarda bulundu. İl Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramında sağlıklı beslenme, kesim esnasında olabilen muhtemel yaralanmalar, sağlıklı et tüketimi ve dikkat edilmesi gereken diğer hususlar hakkında eğitici ve bilgilendirici broşürlerin dağıtımı gerçekleştirildi.
ERGÜNEY’DEN AÇIKLAMA
İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney “İl Merkezi, ilçe ve köylerimizde, kurban satış ve kesim yerleri ve camilerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerde vatandaşlarımız sağlık çalışanlarımız tarafından sağlıklı beslenme, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi, kurban kesiminde hijyen kuralları ve yaralanmalar, hayvan kaynaklı hastalıklar, bayramda trafik ve dikkat edilmesi gereken diğer konularda interaktif olarak bilgilendiriliyor.
HİDATİK KİST VE BENZERİ HASTALIKLAR
Diğer yandan hayvanların doku ve organlarının çevreye atılması Hidatik Kist ve benzeri hastalıklar açısından risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızın ve kesimleri yapan firmaların bu hususlara dikkat etmeleri, yapılan ikazlara uymaları halk sağlığı açısından önem arz ediyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz