Karamrüsel'de DEAŞ şüphesi!

DEAŞ ŞÜPHESİ
Karamürsel'de üzerinde 'Sakın açmayın, polise teslim edin' yazan çuval ile sarılan paketin içerisinden 1 lav silahı ve 5 el bombası çıkarken, polis inceleme başlattı. Sokakta ve çevrede bulunan güvenlik kameraları ve işyerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, çuvalı kaldırıma bırakan kişi aranıyor. Karamürsel'de daha önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar yapılırken, örgütle bağlantısı olup pişman olan kişilerin de bırakmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. DHA
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