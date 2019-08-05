AKP’li Yaman doğu turuna çıktı

AKP Genel Merkezi Teşkilatlanma Başkanlığınca geçtiğimiz yıl Güneydoğu Anadolu Bölge Kordinatörleri içerisinde görevlendirilen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, iki günlük Şırnak ziyaretinde Cizre, İdil ve Silopi’de teşkilat mensupları ve Diyarbakırlı vatandaşlarla bir araya geldi.
TEŞKİLATLARI ZİYARET ETTİ
Yaman’ı havalaanında karşılayan AKP Şırnak il ve ilçe başkanları daha sonra Yaman’ın da katıldığı toplantıda buluştu. Ardından Cizre, İdil ve Silopi ilçelerini ziyaret eden Yaman, burada temayül yoklaması nedeniyle teşkilat mensupları ve Şırnaklılarla bir araya gelerek görüşmeler yaptı. Vekil Yaman, iki günlük programı kapsamında Şırnak’ta birçok yeri ziyaret ederek hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz