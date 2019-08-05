AKP’li Yaman doğu turuna çıktı

AKP Genel Merkezi Teşkilatlanma Başkanlığınca geçtiğimiz yıl Güneydoğu Anadolu Bölge Kordinatörleri içerisinde görevlendirilen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, iki günlük Şırnak ziyaretinde Cizre, İdil ve Silopi’de teşkilat mensupları ve Diyarbakırlı vatandaşlarla bir araya geldi.

TEŞKİLATLARI ZİYARET ETTİ

Yaman’ı havalaanında karşılayan AKP Şırnak il ve ilçe başkanları daha sonra Yaman’ın da katıldığı toplantıda buluştu. Ardından Cizre, İdil ve Silopi ilçelerini ziyaret eden Yaman, burada temayül yoklaması nedeniyle teşkilat mensupları ve Şırnaklılarla bir araya gelerek görüşmeler yaptı. Vekil Yaman, iki günlük programı kapsamında Şırnak’ta birçok yeri ziyaret ederek hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti.