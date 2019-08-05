Körfez’de panayır rüzgarı esecek

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından Körfez’de ikincisi gerçekleştirilecek olan Alışveriş Panayırı, 8 Ağustos’ta kapılarını açacak. Kurban Bayramı öncesinde 3 gün boyunca sürecek olan Alışveriş Panayırı, iki farklı noktada gerçekleştirilecek.
ETKİNLİKLERLE SÜSLENECEK
Ramazan Bayramı öncesinde sadece Tütünçiftlik Ağadere Caddesi’nde düzenlenen panayır, bu bayram öncesi iki noktada gerçekleştirilecek. Ağadere Caddesi ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde de panayır günleri yapılacak ve çeşitli etkinlikler olacak.
SÜRPRİZ İNDİRİMLER OLACAK
Sürpriz indirimlerin çeşitli etkinliklerle süsleneceği panayır, adeta bayram havasında geçecek. Panayır için ilk olarak Perşembe günü saat 14.00’te Ağadere Caddesi’nde açılış gerçekleştirilecek. Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Petkim Park alanındaki panayırın açılışı ise saat 16.00’da yapılacak.
ÜCRETSİZ OTOPARK ALANLARI
Vatandaşların ve esnafın rahat edebilmesi adına Ağadere Caddesi panayır boyunca trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Tütünçiftlik viyadük altındaki otopark panayır boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası yetkilileri, tüm Körfezlileri panayır tadındaki indirim günlerine davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz