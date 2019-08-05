Sakarya Olgunlar, Kocaeli’nden sorulur !..

Olgunlar kategorisinde Bahçeşehir, Genç Olgunlar Kategorisi’nde Çemsan şampiyon, Büyük Olgunlar’da ise Remax penaltılar sonunda ikinciliği elde etti. Kocaeli Master ve Kocaelispor Master takımlarından oluşan kadroların yanında bir döneme damga vurmuş futbolcularının katıldığı organizasyonu 2 şampiyonluk ve 1 de ikincilik ile tamamlayan ilimiz futbolcuları bir kez daha adından söz ettirmesini bildi.