Olgunlar kategorisinde Bahçeşehir, Genç Olgunlar Kategorisi’nde Çemsan şampiyon, Büyük Olgunlar’da ise Remax penaltılar sonunda ikinciliği elde etti. Kocaeli Master ve Kocaelispor Master takımlarından oluşan kadroların yanında bir döneme damga vurmuş futbolcularının katıldığı organizasyonu 2 şampiyonluk ve 1 de ikincilik ile tamamlayan ilimiz futbolcuları bir kez daha adından söz ettirmesini bildi.
Bugün 15:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:07 TSİ
Sakarya Olgunlar, Kocaeli’nden sorulur !..
Bu yılki Sakarya Olgunlar’a ilimiz futbolcuları resmen damga vurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz