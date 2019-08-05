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Yönetim dört koldan para için saldırıyor

Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimi gayretli çalışmalarına devam ediyor.
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Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimi gayretli çalışmalarına devam ediyor. Göreve geldikleri günden bu zamana kadar ceplerinden yaklaşık 6 milyon liralık bir kaynak üreten Yeşil Siyahlılar birçok gider kalemini karşılamak için de ayrı bir çaba sarf ediyor.

MÜJDEYİ VERMEK İÇİN ÇABALIYORLAR

İç transfer, dış transfer, personel maaşları ve sarf giderlerle boğuşan Kocaelispor yönetimi, kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya devam ediyor. Başkan Hüseyin Üzülmez transfer yasağının kalkması ile ilgili son durumun iyi olduğunu ve bayram öncesi müjdeyi verebilmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti. Alt yapı, stat, burunga tesisleri ve diğer çalışmalar için de herkes görevlerini aksatmadan yerine getiriyor.

ARAÇ: HER HANGİ SORUN YOK

Mali Asbaşkan İsmail Araç ise kendi ürettikleri kaynakla gereken ödemelerin yapılmaya devam ettiğini ve her hangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. Burunga Tesisleri ile ilgili de tüm temizliğin sona erdiği ve ince temizliğe geçildiği öğrenilirken, 8 Ağustos’ta İzmit’e inecek olan futbolcular asgari şartlarını tam olarak sağlamış bir tesise adım atmayı bekliyor. Tesiste son olarak klimalar ve internet hattı ile ilgili eksiklikler giderilecekti.

KOCAELİSPOR GECESİ’NİN TARİHİ AÇIKLANABİLİR

Kocaelispor yönetimi dün akşam olağan yönetim kurulu toplantısını yapacaktı. Kocaelispor Gecesi ile ilgili olarak da tarihin dünkü toplantıda netleşmesi bekleniyor. Bugün Basın Sözcüleri Haşmet Uçar ve Serkan Bozbağ’dan basın bilgilendirme toplantısı bekleniyor. Bir programı yoksa Başkan Hüseyin Üzülmez’in de toplantıya katılma ihtimalinin olduğu ifade edildi. Bu arada kaynak noktasında çalışmalarını sürdüren yöneticiler kendilerine bölüştürülen kombineleri eş, dost ve akrabalarına satmaya başladı. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 15:06 TSİ - Spor

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