Kocaelispor’da Teknik Direktör Engin Korukır, 3. etap kampı öncesi 5 ya da 6 futbolcuyu 3. etaba almayacak. Bu isimlerin genel olarak genç futbolculardan oluşacağı tahmin ediliyor. 33 futbolcu ile çalışmalarını sürdüren Yeşil Siyahlılar, Burunga Tesisleri’ne 27-28 futbolcu ile inmeyi düşünüyor. Kocaelispor günde yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Dün gündüz hafif bir çalışmayı geride bırakan Yeşil Siyahlılar, akşam ise dayanıklılık çalışacaktı.
Bugün 15:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:12 TSİ
Gözler Korukır’da!..
Kocaelispor’da Teknik Direktör Engin Korukır, 3. etap kampı öncesi 5 ya da 6 futbolcuyu 3. etaba almayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz