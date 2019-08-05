Gözler Korukır’da!..

Kocaelispor’da Teknik Direktör Engin Korukır, 3. etap kampı öncesi 5 ya da 6 futbolcuyu 3. etaba almayacak. Bu isimlerin genel olarak genç futbolculardan oluşacağı tahmin ediliyor. 33 futbolcu ile çalışmalarını sürdüren Yeşil Siyahlılar, Burunga Tesisleri’ne 27-28 futbolcu ile inmeyi düşünüyor. Kocaelispor günde yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Dün gündüz hafif bir çalışmayı geride bırakan Yeşil Siyahlılar, akşam ise dayanıklılık çalışacaktı.