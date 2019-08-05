Sak ailesi VIP kombinelerini aldı

BİZİ İYİ BİR TAKIM BEKLİYOR
Dilovası Belediyespor Başkanvekili Adnan Sak ile yöneticilerinden Güler Sak, VIP kombinelerini alarak Yeşil Siyahlılara katkı sağlamayı da ihmal etmedi. Geçen sezon iç saha ve dış sahada Yeşil Siyahlılara destek veren Sak ailesi Kocaelispor’un hak ettiği Süper Lig’e ulaşacağına, yeni sezonda tempolu, coşkulu, istekli ve koşan bir takım izleyeceklerine inandıklarını belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz