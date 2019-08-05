Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:12 TSİ- Spor G: Bugün 15:13 TSİ

Sak ailesi VIP kombinelerini aldı

İlimiz iş insanlarından Adnan Sak ve eşi Güler Sak bu sezon da Kocaelispor maçlarını yerinden, Kocaeli Stadı’ndan izleyecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

BİZİ İYİ BİR TAKIM BEKLİYOR

Dilovası Belediyespor Başkanvekili Adnan Sak ile yöneticilerinden Güler Sak, VIP kombinelerini alarak Yeşil Siyahlılara katkı sağlamayı da ihmal etmedi. Geçen sezon iç saha ve dış sahada Yeşil Siyahlılara destek veren Sak ailesi Kocaelispor’un hak ettiği Süper Lig’e ulaşacağına, yeni sezonda tempolu, coşkulu, istekli ve koşan bir takım izleyeceklerine inandıklarını belirtti.

Bugün 15:12 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yunus Özdemir: Yuvama döndüğüm için mutluyum mask
Yunus Özdemir: Yuvama döndüğüm için mutluyum
Gebzespor bombalıyor! mask
Gebzespor bombalıyor!
Sırrıpaşa, Çenedağ’ı mesken tuttu mask
Sırrıpaşa, Çenedağ’ı mesken tuttu
Cem Baki: Taviz yok!.. mask
Cem Baki: Taviz yok!..
Sakarya’da KOCAELİ fırtınası! mask
Sakarya’da KOCAELİ fırtınası!
Doğantepe ne olacak?.. mask
Doğantepe ne olacak?..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti mask
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti
Broşür dağıtıcılarından şikayet var mask
Broşür dağıtıcılarından şikayet var

GALERİ

Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL