Güneş, Eren’i 41 FK’ya gönderdi

Alt yapısı ile dikkat çeken iki kulüp, Kocaeli Güneşspor ile 41 Futbol Kulübü samimi görüntü vermeye devam ediyor. Kocaeli Güneşspor’da forma giyen 2006 Doğumlu Eren Onur, 41 FK’ya transfer oldu. 41 FK antrenörlerinden Orhan Filiz, Kocaeli Güneşspor Kulübü Başkanı Nebil Uzun ve teknik ekibine transfer için teşekkür etti