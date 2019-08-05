Alt yapısı ile dikkat çeken iki kulüp, Kocaeli Güneşspor ile 41 Futbol Kulübü samimi görüntü vermeye devam ediyor. Kocaeli Güneşspor’da forma giyen 2006 Doğumlu Eren Onur, 41 FK’ya transfer oldu. 41 FK antrenörlerinden Orhan Filiz, Kocaeli Güneşspor Kulübü Başkanı Nebil Uzun ve teknik ekibine transfer için teşekkür etti
Bugün 15:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:14 TSİ
Güneş, Eren’i 41 FK’ya gönderdi
Alt yapısı ile dikkat çeken iki kulüp, Kocaeli Güneşspor ile 41 Futbol Kulübü samimi görüntü vermeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz