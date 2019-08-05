Timsah Yürüyüşü modasına futbolcu prenseslerimiz de katıldı. Türk kadın futbolunda devrim yapan antrenör Hasan Alemdaroğlu, üretimini arılıksız olarak devam ettirirken, Özellikle yaz ayları çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kadınlar, erkeklerin dinlendiği yaz aylarında cehennem sıcaklarında çalışmaya devam ederken, sonuçta en büyük başarılar da onlardan geliyor. Hasan Alemdaroğlu, Gölcük Kavaklı grubunu çalıştırırken de bu noktaya dikkat çekiyor ve “Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır. Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz… İşte böyle keyifliyiz” diyor. Bu fotoğraf da zaten her şeyi anlatıyor…
Bugün 15:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:15 TSİ
Futbolun Prenseslerinden Timsah yürüyüşü
Timsah Yürüyüşü modasına futbolcu prenseslerimiz de katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz