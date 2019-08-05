Futbolun Prenseslerinden Timsah yürüyüşü

Timsah Yürüyüşü modasına futbolcu prenseslerimiz de katıldı. Türk kadın futbolunda devrim yapan antrenör Hasan Alemdaroğlu, üretimini arılıksız olarak devam ettirirken, Özellikle yaz ayları çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kadınlar, erkeklerin dinlendiği yaz aylarında cehennem sıcaklarında çalışmaya devam ederken, sonuçta en büyük başarılar da onlardan geliyor. Hasan Alemdaroğlu, Gölcük Kavaklı grubunu çalıştırırken de bu noktaya dikkat çekiyor ve “Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır. Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz… İşte böyle keyifliyiz” diyor. Bu fotoğraf da zaten her şeyi anlatıyor…