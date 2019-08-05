Otogardan her gün 10 bin kişi yararlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin Mayıs 2017’den itibaren işletmesini yürüttüğü Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali bu güne kadar toplamda 6 milyon kişiyi ağırladı. 2019 yılının ilk yarısında da 1 milyon 734 bin 854 ziyaretçiyi misafir eden UlaşımPark, 376 bin 288 kişinin de güvenli şekilde seyahat etmesini sağladı.



GÜNDE 10 BİN KİŞİ GELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmesi yürütülen otobüs terminali, her gün ortalama 10 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplamda 1 milyon 734 bin 854 ziyaretçiyi misafir eden UlaşımPark, vatandaşların gerek güvenliği gerekse ferah, huzurlu bir ortamda ağırlanmasını sağlıyor. Otobüse binene kadar güvenliği de sağlanan yolcuların Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni tercih etmesi birçok farklı nedeni bünyesinde barındırıyor. Vatandaşların tercih etmelerindeki sebeplerden birkaç tanesi; otobüs terminalinin temiz, güvenli, ferah ve erişilebilir olması.