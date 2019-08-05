Kartları ‘yalancı’ numara koruyacak

Son yıllarda en çok siber saldırılar ve diğer nedenlerle oluşan güvenlik riskleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Visa Türkiye CEO’su Merve Tezel, kimlik bilgileri ve işlem doğrulama sistemlerini geliştirdiklerini söyledi. Token (tokenization) denilen bir sistem geliştirildiğini, Türkçesi’nin şifreleme olarak ifade edilebileceğini belirten Tezel, bu yeni sistemin henhangi bir iş yerinde kredi kartıyla işlem yapıldığında gerçek kart numarasının gizlendiğini, işlemde görülen numaranın sadece o işlemde kulllanılan ‘yalancı’ bir kart numarası olacağını belirtti. Özel harcamaların yüzde 38’nin kartla yapıldığını söyleyen Merve Tüzel, “Türk kart hamili kartı çok seviyor. Kartın geçmediği çok az alan var” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz