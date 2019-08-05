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Kaza verilerine en çok bakan 3. ülkeyiz...

Trafik kazalarını önleme konusunda halen çaba içerisinde olan Türkiye, Volvo’nun paylaşmaya başladığı kaza araştırma sonuçlarını en çok inceleyen üçüncü ülke oldu.
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Halen istatistiklerinde önemli miktarda trafik kazası bulunan Türkiye, bu konuda henüz istenilen düzeyde ilerleme kaydedememiş olsa da, bu konuda ciddi bir çaba içerisinde. Nitekim Türkiye, İsveçli otomobil üreticisi Volvo’nun 40 yılı aşkın sürede topladığı ve tüm dünyaya açtığı bilgileri en çok görüntüleyen ülkeler arasında “3. sırada” yer aldı.

1.3 MİLYON KAZA

Yayınlanan istatistiklere göre; 2018 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarlı olurken, 186 bin 532 adediyse ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Aynı istatistiklere göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75’i yerleşim yeri içinde, yüzde 25’iyse yerleşim yeri dışında meydana geldi. Geçtiğimiz yıl trafik kazalarında 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin 71 kişi de yaralandı.

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