Dev bulut lIfebox

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, lifebox, Kurban Bayramı’nda yaşanacak anları ölümsüzleştiren fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır. Kullanıcıların belgelerini hafıza sıkıntısı yaşamadan biriktirmesini sağlayan lifebox, bugüne kadar 12 milyondan fazla cihaza indirildi. lifebox’a yüklenen fotoğraf sayısı ise 5 milyar oldu. Depolamanın ötesinde işlevlere de sahip olan lifebox, yüz ve obje tanımanın yanı sıra seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturma özelliğiyle de öne çıkıyor.