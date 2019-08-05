Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, lifebox, Kurban Bayramı’nda yaşanacak anları ölümsüzleştiren fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır. Kullanıcıların belgelerini hafıza sıkıntısı yaşamadan biriktirmesini sağlayan lifebox, bugüne kadar 12 milyondan fazla cihaza indirildi. lifebox’a yüklenen fotoğraf sayısı ise 5 milyar oldu. Depolamanın ötesinde işlevlere de sahip olan lifebox, yüz ve obje tanımanın yanı sıra seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturma özelliğiyle de öne çıkıyor.
Bugün 15:18 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 15:20 TSİ
Dev bulut lIfebox
Turkcell’in kişisel bulut depolama servisi lifebox’a bugüne kadar 5 milyar fotoğraf, 406 milyon kitaba eşit içerik yüklendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz