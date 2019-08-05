Cumhuriyet Mahallesi'ne metro müjdesi

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen halk meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz halk meclisinin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında mahalleye yapılan ve yapılması planlanan çalışmalardan söz etti.

İLK KEZ DUYURDU

Başkan Büyükgöz, "Buradan sizlere bir müjde vereyim, eminim bu konuyla alakalı daha önce bir duyum almamışsınızdır. Darıca-Gebze metro hattı Gebze Mezarlığının oradan yapılacak bir bağlantı ile Sabiha Gökçen Havaalanına bağlanacak. Bu bağlantı hattı da Beylikbağı bölgesi üzerinden olacak. Yani büyük bir değişiklik olmazsa Cumhuriyet Mahallesi metroya kavuşacak" dedi.

“SORUNLARI YERİNDE DİNLEYECEĞİZ”

Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorularını tek tek cevaplandırdı. Halk Meclisinin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Büyükgöz, "Her hafta bir mahallemizde halk meclisi gerçekleştirecek sorunları yerinde dinleyeceğiz. Bunun yanı sıra Halk Buluşmalarımız da devam ediyor" dedi.