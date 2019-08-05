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14 yaşındaki Yusuf İslam, lösemiye yenildi

Dilovası Diliskelesi Mahallesinde yaşayan Yusuf İslam Daşdemir, 2 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığına yenildi.
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Dilovası Diliskelesi Mahallesinde yaşayan Yusuf İslam Daşdemir, 2 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığına yenildi. Pendik Araştırma Hastanesinde yoğum bakımda olan Genç Yusuf İslam Daşdemir dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Diliskelesi sakinlerinden Muhacır ve Gönül Daşdemir Ailelerinin 14 yaşındaki biricik çoçukları Yusuf İslam Daşdemir’in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Merhumun Cenazesi bugün (Pazartesi) ikindi namazına müteakip Diliskelesi Merkez Camii'nde kaldırılarak toprağa verilecek.

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