Memurların maaşı erken yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramı'mız şimdiden mübarek olsun."