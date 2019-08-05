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Memurların maaşı erken yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu personellerinin maaşının bayramdan önce 9 Ağustos'ta ödeneceğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramı'mız şimdiden mübarek olsun."

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